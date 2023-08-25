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В жилом доме в Огайо найдены тела пяти человек

0:44
Происшествия

Семья, состоящая из пяти человек, обнаружена мертвой в своем жилом доме в городе Юнионтаун (штат Огайо), как сообщили в полиции этого города в четверг.

"По прибытии офицеры [полиции] обнаружили пять тел членов одной семьи. Считается, что этот инцидент представляет собой бытовой конфликт, обернувшийся человеческими жертвами", — гласит пресс-релиз, опубликованный на странице полицейского управления Юнионтауна в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Согласно первоначальной версии полиции и службы коронера, один из членов семьи совершил убийство остальных, а после покончил с собой.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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