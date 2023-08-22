Число жертв схода оползня в Грузии увеличилось до 29

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Грузинские спасатели обнаружили тело ещё одной жертвы оползня в курортной зоне Шови, расположенной в горном регионе Рача. Трагический инцидент привел в общей сложности к 29 жертвам, что подтверждено пресс-службой МВД Грузии.

Фото: "Landslide, San Clemente, 1966" by Orange County Archives is licensed under CC BY 2.0.

Поисковые работы, проведенные в зоне бедствия в Онском муниципалитете, привели к обнаружению ещё одного тела. Таким образом, число подтверждённых смертельных случаев достигло 29. Поиски ещё четырёх человек, которые остаются пропавшими без вести, всё еще продолжаются, указано в официальном отчете.

Обширный оползень произошел 3 августа в Шови, что привело к серьезному повреждению инфраструктуры, включая мосты, дороги, туристические объекты и отель Sunset Shovi. Предварительные оценки показывают, что с гор съехало более 5 миллионов кубометров грунта, затронув общую площадь в 26 гектаров. К сожалению, среди жертв есть и гражданин России, который погиб в результате катастрофы.

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Сход оползня в Грузии: число погибших увеличилось до 14 человек