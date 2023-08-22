Сотрудники экстренных служб нашли тела всех, кто принимал участие в экскурсии по коллекторам. Об этом проинформировали в ГСУСК столицы.
Сейчас проводится процедура опознания погибших.
Ранее РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы сообщили, что всего в экскурсии по подземных коллекторам в Москве принимали участие 8 человек, хотя первоначально планировалось, что пойдут более 20 участников. Однако большая часть записавшихся на экскурсию не пошла на неё, когда узнала о приближающемся сильном ливне.
Первые тела погибших участников прогулки были найдены уже в воскресенье вечером в Москва-реке. Их обнаружили неподалёку от парка Зарядье, Большого Устьинского моста и Павелецкого вокзала.
По факту случившегося уже открыто уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и которые повлекли за собой смерть двух или более лиц.
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