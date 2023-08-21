Спасатель Халилов: трагедии в коллекторах Москвы можно было избежать

1:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Дипломированный спасатель МЧС, эксперт по выживанию и ЧС Эдуард Халилов рассказа, как можно избежать трагедий, подобных той, что произошла с группой диггеров в воскресенье, 20 августа, в коллекторе Москвы.

Фото: mchs.gov.ru

Не менее пяти человек, которые отправились на экскурсию по подземным ходам, пропали после сильнейшего ливня. Тела их уже обнаружены в Москва-реке. но точное количество участников похода до сих пор неизвестно, их может быть больше.

Халилов в беседе с Общественной Службой Новостей отметил, что всё это незаконно. Ведь на месте безобидных диггеров могли быть и диверсанты.

Случаи, когда люди задыхаются, теряются, получают травмы и им оперативно не оказывается помощь спасателей, в среде диггеров часты, добавил эксперт.

По мнению собеседника издания, спасти погибших в коллекторе можно было, если бы сами люди сказали, что не пойдут, а организаторы, несмотря на желание заработать, взяли бы и остановили группу и перенесли мероприятие или отменили его. В таком случае трагедии можно было бы избежать, заключил Халилов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.