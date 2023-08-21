Забытого на детской площадке в Петербурге ребёнка нашел знакомый семьи

1:17 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники органов уголовного розыска Санкт-Петербурга обнаружили пропавшую девочку, которую её мачеха, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, оставила на детской площадке. Об этом сообщили в местном управлении МВД.

Фото: by kb_vaidya is licensed under CC BY-SA 2.0.

Мужчина, являющийся знакомым отчима девочки, забрал её с детской площадки и взял на работу с собой.

Сотрудники уголовного розыска Красногвардейского района выявили возможное местоположение ребёнка с помощью видеокамер наблюдения. 20 августа мужчина взял ребёнка с площадки и доставил на автосервис на улице Стасова, дом 14. Утром в понедельник оперативники обнаружили девочку на этом автосервисе в целости и сохранности, после чего вернули её матери.

Выяснилось, что мачеха, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, оставила ребёнка на детской площадке и пошла домой отдыхать. Позднее она заявила в полиции, что из-за сильного опьянения не помнит, где он оставил ребёнка. Знакомый семьи обнаружил девочку около 17:30 и привёл её на автосервис, где он работает сторожем. Утром оперативники обнаружили ребёнка на этой станции.

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