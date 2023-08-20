В Панамском канале застряло более 200 кораблей из-за аномальной жары

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Более 200 судов оказались заблокированными в Панамском канале из-за сильной засухи, что привело к гигантской пробке, как сообщает информационный канал "Звезда" в своем Telegram-аккаунте.

Фото: Минобороны России

Это природное явление значительно снизило уровень воды в канале. Длительная засуха стала причиной серьезных задержек и принудила ввести строгие ограничения на пропуск судов. Ожидание для крупных танкеров увеличилось с восьми до 18 дней. Стоимость экстренной перевозки 12-метрового контейнера из Китая на побережье Мексиканского залива в США через Панамский канал выросла до 2,4 тысячи долларов, что превышает обычную цену на 36%.

Управление Панамским каналом прогнозирует, что ситуация в ближайшее время не улучшится. Некоторые суда вынуждены менять свои маршруты. Ранее также сообщалось о засухе в Турции. Согласно местным СМИ, если данное природное явление не ослабнет, то водоснабжение Стамбула через два месяца может быть серьезно нарушено.

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