Владивостокские правоохранители задержали на входе в аэропорт мужчину, у которого при себе была осколочная граната Ф-1.
По словам осведомлённого источника, у пассажира имелся билет на рейс в Петропавловск-Камчатский, сообщает агентство РИА Новости.
"Пассажира задержали на входе в аэропорт Владивостока при досмотре, гранату Ф-1 изъяли. Вылететь из Владивостока он не успел", — пояснил собеседник журналистам.
Возможный инцидент удалось предотвратить благодаря оперативным действиям полицейских и сотрудникам досмотрового контроля, уточнил источник.
В настоящее время боеприпас отправлен на исследование, а "пассажир передан военным".
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