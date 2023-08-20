Во Владивостоке мужчина пытался пронести осколочную гранату Ф-1 на борт самолета

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Владивостокские правоохранители задержали на входе в аэропорт мужчину, у которого при себе была осколочная граната Ф-1.

Фото: "File:F-1 french grenade.jpg" by Dasadiil is licensed under CC BY-SA 4.0.

По словам осведомлённого источника, у пассажира имелся билет на рейс в Петропавловск-Камчатский, сообщает агентство РИА Новости.

"Пассажира задержали на входе в аэропорт Владивостока при досмотре, гранату Ф-1 изъяли. Вылететь из Владивостока он не успел", — пояснил собеседник журналистам.

Возможный инцидент удалось предотвратить благодаря оперативным действиям полицейских и сотрудникам досмотрового контроля, уточнил источник.

В настоящее время боеприпас отправлен на исследование, а "пассажир передан военным".

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