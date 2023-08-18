В Надыме собаки помешали посадке самолета

Самолет авиакомпании "Ямал" не смог выполнить первую попытку посадки в аэропорту Надыма из-за трех бродячих собак, которые находились на взлетно-посадочной полосе. Пилотам пришлось сделать второй круг. Инцидент произошел утром 18 августа. Рейс авиакомпании "Ямал" следовал из Москвы в Надым. На борту находилось 92 пассажира, как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
"Когда самолет находился на расстоянии 8 км от аэродрома Надыма, экипаж принял решение вернуться на второй круг из-за трех собак, находившихся на взлетно-посадочной полосе", — указано в сообщении прокуратуры.
Собак были изгнаны с полосы, и вторая попытка посадки завершилась успешно. Никто не пострадал. Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения аэропортом Надыма законодательства о безопасности полетов.
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