В Надыме собаки помешали посадке самолета

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Самолет авиакомпании "Ямал" не смог выполнить первую попытку посадки в аэропорту Надыма из-за трех бродячих собак, которые находились на взлетно-посадочной полосе. Пилотам пришлось сделать второй круг. Инцидент произошел утром 18 августа. Рейс авиакомпании "Ямал" следовал из Москвы в Надым. На борту находилось 92 пассажира, как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Фото: By steve conry is licensed under CC BY 2.0.

"Когда самолет находился на расстоянии 8 км от аэродрома Надыма, экипаж принял решение вернуться на второй круг из-за трех собак, находившихся на взлетно-посадочной полосе", — указано в сообщении прокуратуры.

Собак были изгнаны с полосы, и вторая попытка посадки завершилась успешно. Никто не пострадал. Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения аэропортом Надыма законодательства о безопасности полетов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.