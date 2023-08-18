Правоохранители задержали мошенника, который обманом получил от главы департамента Минфина 4 миллиона рублей

После нескольких месяцев розыска правоохранители смогли найти и задержать мошенника, обманувшего директора департамента Минфина Владимира Штопа на 4 миллиона рублей.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Теперь 23-летнему "сотруднику банка" Артёму "светит" до 10 лет тюрьмы, пишет Telegram-канал Baza.

"Собеседника Штопа искали несколько месяцев, и теперь правоохранители все-таки задержали подозреваемого", — сказано в сообщении.

Журналисты не уточнили, потратил ли аферист полученные обманом деньги, или же сохранил.

Официальных комментариев от МВД РФ на этот чёт пока не поступало.

В марте 23-летний мошенник, представившийся "сотрудником банка", обманом получил от департамента Минфина 4 миллиона рублей, убедив чиновника перевести средства "на безопасный счёт". Такие преступления сложно раскрыть, однако в этом случае обманщик был найден.

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