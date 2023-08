После нескольких месяцев розыска правоохранители смогли найти и задержать мошенника, обманувшего директора департамента Минфина Владимира Штопа на 4 миллиона рублей.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.