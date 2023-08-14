Жительницу Омска мошенники-криптоинвесторы обманули на 3,5 миллиона рублей

1:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

52-летняя женщина из Кировского округа Омска потеряла огромную сумму денег из-за аферы. По данным следствия, она стала жертвой мошенников. Об этом сообщает издание "gorod55.ru"

Фото: www.techsbusiness. com/how-to-get-money-back-after-being-scammed-online/

В конце апреля женщина решила попробовать инвестировать свои деньги, после того как в социальной сети она встретила человека, представившегося врачом-стоматологом. Общение с этим "специалистом" заинтересовало ее, так как он рассказал ей о своем успешном опыте инвестирования в криптовалюту.

Мошенники проявили хитрость, выдавая себя за профессионалов. Они детально описали процесс инвестирования на бирже, предоставив подробную информацию о возможных путях дохода. Под влиянием убедительных аргументов женщина решила довериться и зарегистрировалась на специальной платформе.

После первой успешной ставки, которая принесла ей прибыль, жертва решила продолжить инвестировать больше денег. Мошенники активно поддерживали её в этом, утверждая, что большие суммы принесут ей ещё больший доход. Она решила пойти на риск и вложила значительную сумму денег в надежде на будущий успех.

За короткий период времени женщина сделала 25 переводов на общую сумму 3 460 000 рублей. Эта сумма включала в себя и кредитные средства, и её личные сбережения. Жертва была уверена в успехе и верила словам мошенников.

Следствие установило, что она стала жертвой аферистов, в настоящее время возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

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КАК ВАС КИНУТ В КРИПТОВАЛЮТЕ, МОШЕННИКИ СКАМЫ ОБМАНЫ