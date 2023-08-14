52-летняя женщина из Кировского округа Омска потеряла огромную сумму денег из-за аферы. По данным следствия, она стала жертвой мошенников. Об этом сообщает издание "gorod55.ru"
В конце апреля женщина решила попробовать инвестировать свои деньги, после того как в социальной сети она встретила человека, представившегося врачом-стоматологом. Общение с этим "специалистом" заинтересовало ее, так как он рассказал ей о своем успешном опыте инвестирования в криптовалюту.
Мошенники проявили хитрость, выдавая себя за профессионалов. Они детально описали процесс инвестирования на бирже, предоставив подробную информацию о возможных путях дохода. Под влиянием убедительных аргументов женщина решила довериться и зарегистрировалась на специальной платформе.
После первой успешной ставки, которая принесла ей прибыль, жертва решила продолжить инвестировать больше денег. Мошенники активно поддерживали её в этом, утверждая, что большие суммы принесут ей ещё больший доход. Она решила пойти на риск и вложила значительную сумму денег в надежде на будущий успех.
За короткий период времени женщина сделала 25 переводов на общую сумму 3 460 000 рублей. Эта сумма включала в себя и кредитные средства, и её личные сбережения. Жертва была уверена в успехе и верила словам мошенников.
Следствие установило, что она стала жертвой аферистов, в настоящее время возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.
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