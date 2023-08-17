В Екатеринбурге упал лифт с девушкой внутри

1:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В жилом комплексе по адресу ул. Крестинского, д. 35А случилась непредвиденная ситуация. Молодая девушка ехала в лифте с 14-го этажа. Внезапно лифт резко ускорился и начал падать. Этот момент был зафиксирован на видеозаписи. Когда возникла тряска, девушка, кажется, начала осознавать, что что-то не так. Однако последующие события остались за пределами кадра: от толчка камера повернулась.

Фото: "Elevator" by robinsonsmay is licensed under CC BY 2.0.

Автор видео утверждает, что девушке удалось избежать травм. В то же время жители дома утверждают, что проблемы с лифтом наблюдались и ранее.

Подписчик сообщества "Инцидент-Екатеринбург" поделился:

"Мы неоднократно обращались в УК "Набережная" с жалобами на состояние и работу лифтов. Наш дом сравнительно новый, но поломки происходят несколько раз в неделю", — поделился он.

Управляющая компания "Набережная" оперативно отреагировала на обращения жильцов и направила команду механиков для осмотра лифта. Представители компании заверили, что в настоящее время лифт находится в полной исправности.

"Во время инцидента в лифте оторвался светильник, который также унес за собой установленную там камеру. Это произошло в момент ускорения лифта. На видео не видно следов дыма, это всего лишь пыль. После того как светильник упал, пыль поднялась", — рассказали представители управляющей компании изданию "КП-Екатеринбург".

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