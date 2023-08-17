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Сотрудники ФСБ с Дальнего Востока задержали за шпионаж командира теробороны ВСУ

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Происшествия

Сотрудники ФСБ с Дальнего Востока задержали 54-летнего жителя Херсонской области по подозрению в шпионаже. Согласно информации, мужчина является гражданином Украины и командиром теробороны ВСУ.

Сотрудники ФСБ с Дальнего Востока задержали за шпионаж командира теробороны ВСУ
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

По данным пресс-службы УФСБ России по Хабаровскому краю, мужчина получал задания по сбору информации от сотрудников СБУ.

"УФСБ России по Восточному военному округу выявлена и пресечена противоправная деятельность лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 276 УК России "Шпионаж", — сообщили в пресс-службе.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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