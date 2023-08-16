В Москве 16-летний подросток умер после парения вейпов

1:20 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве 16-летний любитель вейпов умер после того, как переборщил с электронными сигаретами в горячей ванне. Об этом пишет telegram-канал Shot.

Фото: https://www.ecigoz.com/blogs/vaping/top-10-best-nicotine-vape-juice-for-winter

Согласно данным источника, трагедия случилась накануне в Щербинке. Девятиклассник Андрей воспитывался без отца и очень любил электронные сигареты: в прошлом году его поставили на учёт в КДН за парение вейпа в общественном месте.

По словам тёти погибшего, подросток пришёл домой вечером 13 августа. В одиннадцатом часу он пошёл расслабиться в ванную и парил вейпы, распространяя сладкий запах на всю квартиру.

Через час парень почувствовал себя плохо: его стошнило. Подросток поставил у кровати таз и лёг спать.

В шестом часу утра перед уходом на работу тётя проверила племянника, он дышал. А уже в двенадцатом часу дня ей позвонила дочь, которая находилась с Андреем в одной квартире, и сказала, что он не просыпается. На место тут же вызвали скорую, врачи которой лишь констатировали смерть.

Точную причину гибели установят судмедэксперты.

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