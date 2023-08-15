В Волгограде 50-летний мужчина из ревности зарезал молодую супругу на глазах у детей

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Волгограде 50-летний мужчина приревновал свою 34-летнюю супругу к знакомому и жестоко расправился с ней прямо на улице. Об этом сообщает V1.RU.

Фото: euroweeklynews. com/2022/09/30/russian-police-officers-with-access-to-state-secrets-forced-to-surrender-passports/

По данным издания, мужчина вышел встречать жену у дома вместе с детьми, они также стали свидетелями убийства матери.

По версии следствия, происшествие произошло в Кировском районе города 14 августа. Мужчина устроил супруге сцену ревности и нанёс ей один удар ножом в грудь. Ранение оказалось смертельным, женщина скончалась на месте. Скорую помощь и полицию вызвал очевидец произошедшего.

Ранее стало известно, что под Волгоградом супруги убили трёх человек, включая сообщника.

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