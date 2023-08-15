В Волгограде 50-летний мужчина приревновал свою 34-летнюю супругу к знакомому и жестоко расправился с ней прямо на улице. Об этом сообщает V1.RU.
По данным издания, мужчина вышел встречать жену у дома вместе с детьми, они также стали свидетелями убийства матери.
По версии следствия, происшествие произошло в Кировском районе города 14 августа. Мужчина устроил супруге сцену ревности и нанёс ей один удар ножом в грудь. Ранение оказалось смертельным, женщина скончалась на месте. Скорую помощь и полицию вызвал очевидец произошедшего.
Ранее стало известно, что под Волгоградом супруги убили трёх человек, включая сообщника.
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