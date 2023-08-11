Под Волгоградом супруги убили трёх человек, включая сообщника

1:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Под Волгоградом супруги зверски убили трёх человек, в том числе и своего сообщника, который стал свидетелем одного из преступлений. Мужчину заманили в лес под предлогом рыбалки. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Фото: pixabay.com

Сообщается, что жестокое убийство произошло 4 августа в городе Котельниково Волгоградской области. Супруги Т. и двое их друзей выпивали вместе со своим знакомым. Пьянка переросла в ссору, в ходе которой компания до смерти избила друга. Его тело они выбросили в яму, которую засыпали землёй.

Через два дня семья и третий мужчина решили, что не стоит оставлять в живых свидетеля. Они позвали на рыбалку четвёртого подельника и на берегу реки в пяти километрах от города зверски избили его, а тело сбросили в воду.

10 августа компания пьяных убийц была задержана полицейскими. Они во всём сознались, а в ходе расследования выяснилось, что на их счету есть ещё одно убийство: таким же способом они расправились с ещё одним своим знакомым, тело которого сбросили в колодец. Убийц ждёт суд.

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