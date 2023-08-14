Жители Дагестана заблокировали движение на федеральной трассе из-за отсутствия воды в домах

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В Дагестане порядка 200 человек заблокировали движение на федеральной трассе "Астрахань — Махачкала", требуя включить воду в домах.

Фото: Пресс-служба МВД РФ

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, демонстранты перекрыли часть дороги на 470-м километре трассы. Это случилось в воскресенье, 13 августа, около 20:00. По информации полицейских, водители грузовых автомобилей, которые были вынуждены остановить движение, начали ссориться с демонстрантами.

Отмечается, что примерно через полтора часа дорогу вновь открыли. Порядок на трассе восстанавливали свыше 50 сотрудников МВД. После её перекрытия сформировалась большая пробка. Полицейским потребовалось принять меры по регулированию движения.

Пресс-служба МВД называет обстановку в Дагестане контролируемой.