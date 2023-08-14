В Свердловской области мужчина попытался поджечь военкомат

В Полевском на территории Свердловской области произошёл поджог военкомата. Его совершил 45-летний мужчина. После содеянного он предпринял попытку скрыться от правоохранительных органов.

Фото: ya.ru

По данным telegram-канала Baza, 45-летний мужчина из Полевского бросил коктейль Молотова в дверь местного военкомата, вследствие чего огонь вспыхнул. Злоумышленник попытался скрыться, однако был задержан силовыми структурами.

Дежурный сторож военкомата успел потушить огонь в двери. В настоящее время правоохранительные органы рассматривают вопрос о дальнейших действиях в отношении задержанного мужчины.

Ранее сообщалось, что мигрант хотел поджечь военкомат в Петербурге из-за девушки.

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