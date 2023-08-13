В пожарной службе американского штата Аризона сообщили о крупном возгорании на складе в городе Глендейл, где хранилось вторсырьё для переработки.
На помощь в борьбе с огнём уже прибыли дополнительные подразделения из соседних населённых пунктов.
"Пожарные службы Глендейла, Феникса, Пеории и дополнительные бригады работают над тушением пожара на складе по переработке вторсырья", — сообщает ведомство на своей странице в соцсети.
По информации журналистов телеканала Fox 10, эксперты предупреждают о возможности попадания опасных и ядовитых веществ в атмосферу в результате возгорания хранившегося на складе мусора.
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