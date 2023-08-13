Fox: в Аризоне горит склад по переработке мусора, дым может быть ядовит

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В пожарной службе американского штата Аризона сообщили о крупном возгорании на складе в городе Глендейл, где хранилось вторсырьё для переработки.

Фото: ТАСС

На помощь в борьбе с огнём уже прибыли дополнительные подразделения из соседних населённых пунктов.

"Пожарные службы Глендейла, Феникса, Пеории и дополнительные бригады работают над тушением пожара на складе по переработке вторсырья", — сообщает ведомство на своей странице в соцсети.

По информации журналистов телеканала Fox 10, эксперты предупреждают о возможности попадания опасных и ядовитых веществ в атмосферу в результате возгорания хранившегося на складе мусора.

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