Системы противовоздушной обороны ВС России рано утром 13 августа сбили украинский ударный дрон на территории Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.
Согласно сообщению ведомства, для террористической атаки ВСУ использовался беспилотник самолётного типа.
"Сегодня около 4 часов утра пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — гласит пост в официальном Telegram-канале министерства.
Там подчеркнули, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.
Ранее украинские СМИ о решении Киева заминировать вторую линию обороны на границе с Белоруссией.
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