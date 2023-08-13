Минобороны РФ: ударный беспилотник ВСУ 13 августа сбили в Белгородской области

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Системы противовоздушной обороны ВС России рано утром 13 августа сбили украинский ударный дрон на территории Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/39321

Согласно сообщению ведомства, для террористической атаки ВСУ использовался беспилотник самолётного типа.

"Сегодня около 4 часов утра пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — гласит пост в официальном Telegram-канале министерства.

Там подчеркнули, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее украинские СМИ о решении Киева заминировать вторую линию обороны на границе с Белоруссией.

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