Украинская армия приступила к укреплению второй линии обороны в граничащей с Белоруссией Ровненской области, сообщают местные СМИ.
По словам журналистов, командование ВСУ опасается высадки десанта вблизи Ровенской атомной электростанции.
"На границе с Белоруссией обустраивают вторую линию обороны со смертельными ловушками для пехоты и техники", — гласит пост в Telegram-канале украинского "Пятого канала".
Ранее военный эксперт рассказал, что главным препятствием для пилотов ВСУ в освоении истребителей F-16 станет недостаточное образование лётчиков, которым понадобится отличное знание английского языка для чтения документации.
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