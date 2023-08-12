Военные ВСУ укрепляют минами вторую линию обороны на граница с Белоруссией

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Украинская армия приступила к укреплению второй линии обороны в граничащей с Белоруссией Ровненской области, сообщают местные СМИ.

Фото: REX/Shutterstock

По словам журналистов, командование ВСУ опасается высадки десанта вблизи Ровенской атомной электростанции.

"На границе с Белоруссией обустраивают вторую линию обороны со смертельными ловушками для пехоты и техники", — гласит пост в Telegram-канале украинского "Пятого канала".

Ранее военный эксперт рассказал, что главным препятствием для пилотов ВСУ в освоении истребителей F-16 станет недостаточное образование лётчиков, которым понадобится отличное знание английского языка для чтения документации.