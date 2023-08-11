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В Курганской области завершилось расследование дела о травмировании двухлетней девочки

0:28
Происшествия

В Курганской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя. В результате его действий пострадала двухлетняя девочка, катавшаяся на самокате.

В Курганской области завершилось расследование дела о травмировании двухлетней девочки
Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Мужчина обвиняется в действиях, совершенных из хулиганских побуждений. Он со злым умыслом вытянул руку в сторону девочки, проезжавшей мимо на самокате. В результате этих действий ребенок упал и получил травмы.

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Экологический туризм в Курганской области
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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