В Курганской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя. В результате его действий пострадала двухлетняя девочка, катавшаяся на самокате.
Мужчина обвиняется в действиях, совершенных из хулиганских побуждений. Он со злым умыслом вытянул руку в сторону девочки, проезжавшей мимо на самокате. В результате этих действий ребенок упал и получил травмы.
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Наступление ВС РФ на Купянск продолжается. Освобождение города будет стремительным, так как на второй Бахмут у ВСУ нет резервов.