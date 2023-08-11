В Курганской области завершилось расследование дела о травмировании двухлетней девочки

0:28 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Курганской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя. В результате его действий пострадала двухлетняя девочка, катавшаяся на самокате.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Мужчина обвиняется в действиях, совершенных из хулиганских побуждений. Он со злым умыслом вытянул руку в сторону девочки, проезжавшей мимо на самокате. В результате этих действий ребенок упал и получил травмы.

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