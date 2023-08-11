В Подмосковье три человека получили сильные ожоги во время прогулки на воздушном шаре

В небольшом поселке Татаринцево, входящем в состав Раменского городского округа, нескольких жителей, пришлось доставить в медицинское учреждение для оказания профессиональной помощи в связи с ожогами разной степени серьезности. Об этом пишет "Вести Подмосковья".

Фото: https://tomiks33.ru

По предварительной информации, причиной инцидента стала техническая неполадка в работе воздушного шара. В связи с этим произошедшим было начато уголовное расследование по статье 238 часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Невыполнение работ или предоставление услуг, не соответствующих стандартам безопасности для жизни и здоровья потребителей").

Следственные органы оценивают все подробности происшествия, чтобы выявить полную картину произошедшего. После завершения расследования будет принято процессуальное решение суда по уголовному делу. Эту информацию распространила пресс-служба Московского следственного отдела по воздушному и водному транспорту Западного межрегионального следственного управления по транспорту.

Оказалось, что данное ЧП произошло 9 августа 2023 года в селе Татаринцево, входящем в состав Раменского городского округа. Подробности уточняют, что супруги и капитан воздушного шара получили ожоги разной степени тяжести из-за открепившейся топливной трубки на горелке воздушного судна.

Важно отметить, что хотя собственнику удалось благополучно приземлить воздушный шар, все находившиеся в нем люди понесли вред здоровью. В настоящее время пострадавшие находятся в стационаре, где им предоставляют всю необходимую медицинскую помощь.

По данному уголовному делу проводятся комплексные мероприятия с целью выяснения всех деталей, условий и причин данного инцидента. После завершения проверки суд вынесет свой вердикт.

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