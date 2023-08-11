В провинции Хэбэй, расположенной на севере Китая, с конца июля начались сильные ливни, которые стали причиной гибели уже 29-и человек: ещё 16 граждан числятся пропавшими без вести. Центральное телевидение КНР сообщает о продолжении спасателями операции по поиску пострадавших.
Отметим, ранее СМИ информировало о девяти погибших и шести китайцах, чья судьба до сих пор не известна.
Стоит напомнить, что в конце июля — начале августа на Пекин близ лежащих к нему Хэбэй понесли огромные убытки из-за тайфуна "Доксури": общественные волнения и получение ущерба для экономики страны.
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