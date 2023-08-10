В Приамурье заключили под стражу жителя региона, который собирался отправиться на фронт в составе ВСУ, сообщили в пресс-службе городского суда Благовещенска.
Мужчину обвиняют в государственной измене.
"Следствием производится сбор и закрепления доказательств. На основании изложенного суд заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца", — говорится в сообщении.
Кроме того, "Фемида" учла характер преступления и предположила, что подозреваемый может сбежать. Мужчину поместили в СИЗО.
За государственную измену ему грозит срок свыше 10 лет лишения свободы.
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