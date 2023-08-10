В Приамурье заключили под стражу россиянина, собиравшегося вступить в ВСУ

В Приамурье заключили под стражу жителя региона, который собирался отправиться на фронт в составе ВСУ, сообщили в пресс-службе городского суда Благовещенска.

Фото: https://punkt-a.info/upload/iblock/2d4/2d4dededd3e89cea42cdbe275380946e.jpg

Мужчину обвиняют в государственной измене.

"Следствием производится сбор и закрепления доказательств. На основании изложенного суд заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца", — говорится в сообщении.

Кроме того, "Фемида" учла характер преступления и предположила, что подозреваемый может сбежать. Мужчину поместили в СИЗО.

За государственную измену ему грозит срок свыше 10 лет лишения свободы.

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