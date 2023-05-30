Украинский суд обязал Государственное бюро расследований возбудить уголовное дело из-за возможной госизмены со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского и его приближённых. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского парламентария Гео Лероса.
"Напомню, карманное ГБР отказалось расследовать государственную измену Зеленского при назначении им агентов ФСБ на ключевые должности в СБУ, — пишет Лерос. — Мы судом обязали внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование".
Лерос выразил мнение о том, что в качестве главных фигурантов назначения агентов ФСБ в спецслужбу необходимо допросить: экс-заместителя секретаря Совета нацбезопасности Руслана Демченко, бывшего главу СБУ Ивана Баканова, руководителя офиса президента Андрея Ермака и его зама Романа Машовца, а также самого Зеленского.
Украинский депутат назвал их "предателями", которые не должны уйти от ответственности за совершение тяжких преступлений против украинской нации.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.