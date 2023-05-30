Депутат Рады Лерос: суд обязал открыть уголовное дело в связи с возможной госизменой Зеленского

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Украинский суд обязал Государственное бюро расследований возбудить уголовное дело из-за возможной госизмены со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского и его приближённых. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского парламентария Гео Лероса.

Фото: Телеграм

"Напомню, карманное ГБР отказалось расследовать государственную измену Зеленского при назначении им агентов ФСБ на ключевые должности в СБУ, — пишет Лерос. — Мы судом обязали внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование".

Лерос выразил мнение о том, что в качестве главных фигурантов назначения агентов ФСБ в спецслужбу необходимо допросить: экс-заместителя секретаря Совета нацбезопасности Руслана Демченко, бывшего главу СБУ Ивана Баканова, руководителя офиса президента Андрея Ермака и его зама Романа Машовца, а также самого Зеленского.

Украинский депутат назвал их "предателями", которые не должны уйти от ответственности за совершение тяжких преступлений против украинской нации.