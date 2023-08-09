Прокуратура Алтайского края начала проверку частного детсада, где погиб годовалый ребенок

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В частном детском саду города Бийска умер годовалый ребенок. Об этом сообщила ТАСС помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

"Прокуратурой г. Бийска инициирована проверка соблюдения законодательства об обеспечении присмотра и ухода за несовершеннолетними в связи с поступлением информации о гибели годовалого ребенка в частном детском саду. Также контролируется ход расследования уголовного дела, возбужденного по результатам прокурорской проверки в порядке ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса РФ", — заявила она.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также безопасности при оказании услуг данной организацией.

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