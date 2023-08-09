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Директор школы четыре года занималась сексом с несовершеннолетней ученицей

0:58
Происшествия

Бывший директор христианского учебного заведения Mountain View в Лас-Вегасе несколько лет поддерживала сексуальные отношения с несовершеннолетней ученицей, сообщают американские СМИ.

Директор школы четыре года занималась сексом с несовершеннолетней ученицей
Фото: flickr. com

По словам авторов материала, 34-летняя Кейтлин Гловер впервые совершила развратные действия по отношению к школьнице в 2017 году, когда через соцсети отослала ей откровенные снимки. Позже отношения женщины и подростка перешли в регулярные встречи.

"Гловер забирала ученицу из школы и совершала половые акты в своём автомобили один или два раза в неделю", — пишет издание Fox 5 Las Vegas.

Девочка призналась, что была вынуждена молчать о происходящем, так как Гловер угрожала покончить с собой. В настоящее время женщина арестована, а её дальнейшую участь суд определит 14 сентября.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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