Два брата надругались над семилетним мальчиком в Новосибирской области

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В последних числах июля два брата изнасиловали семилетнего мальчика в деревне в Колыванском районе Новосибирской области, сообщает портал nds.ru.

Фото: Fotodom.ru/DP

По словам авторов материала, 14-летние молодые люди остались без родителей и жили на попечении бабушки. Ранее их семья не попадала на в поле зрения опеки и не ставилась на учёт в органы системы профилактики.

Факт преступления подтвердила уполномоченный по правам ребенка в регионе Надежда Болтенко.

В настоящее время все обстоятельства преступления выясняют правоохранители.

Ранее стало известно, что в Челябинской области скончался боец СВО после драки с мигрантом из Таджикистана.

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