В последних числах июля два брата изнасиловали семилетнего мальчика в деревне в Колыванском районе Новосибирской области, сообщает портал nds.ru.
По словам авторов материала, 14-летние молодые люди остались без родителей и жили на попечении бабушки. Ранее их семья не попадала на в поле зрения опеки и не ставилась на учёт в органы системы профилактики.
Факт преступления подтвердила уполномоченный по правам ребенка в регионе Надежда Болтенко.
В настоящее время все обстоятельства преступления выясняют правоохранители.
Ранее стало известно, что в Челябинской области скончался боец СВО после драки с мигрантом из Таджикистана.
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