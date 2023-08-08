Polskie Radio: в Польше избили украинца и его мать из-за "национальных подоплёк"

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В польском городе Бельск-Подляском трое нетрезвых местных жителей избили 20-летнего украинского беженца и его мать. Согласно информации, конфликт начался из-за "обмена мнениями".

Фото: flickr. com

По данным полиции, поляки избивали украинцев "ногами и руками", из-за чего те получили травмы. Мать пыталась вступиться за сына, но "досталось" и ей.

Правоохранительным органам удалось задержать одного из дебоширов, позже нашли ещё двоих.

Конфликт случился на почве "обмена мнениями" и имел "национальные подоплёки", сообщило Polskie Radio.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.