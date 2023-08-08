В польском городе Бельск-Подляском трое нетрезвых местных жителей избили 20-летнего украинского беженца и его мать. Согласно информации, конфликт начался из-за "обмена мнениями".
По данным полиции, поляки избивали украинцев "ногами и руками", из-за чего те получили травмы. Мать пыталась вступиться за сына, но "досталось" и ей.
Правоохранительным органам удалось задержать одного из дебоширов, позже нашли ещё двоих.
Конфликт случился на почве "обмена мнениями" и имел "национальные подоплёки", сообщило Polskie Radio.
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