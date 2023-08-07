Журналист TVP Яцек Ленский назвал высказывание Подоляка про Польшу и Украину "роковым"

1:24 Your browser does not support the audio element. Мир

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев будет считать Варшаву другом до окончания конфликта, потом между странами начнётся конкуренция.

Фото: mirtesen.ru

"Конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки, потребительские рынки и так далее", — указал он.

Журналист польского канала TVP Яцек Ленский прокомментировал мнение представителя киевского режима и подчеркнул: противопоставление дружбы и конкуренции на фоне вооружённого конфликта "звучит ужасно". На данный момент Польша и Украина — друзья, потому что так нужно, но после окончания боевых действий Киев покажет, на что способен, объяснил слова Подоляка Ленский.

"Роковое высказывание. И это говорит человек, представляющий президента Украины. Украины, которая застряла в конфликте с Россией, у которой драматическая военная, демографическая, социальная и экономическая ситуация", — написал журналист в свих социальных сетях.

Он заявил, что Киев "еле живой" из-за последствий затяжного конфликта, поэтому поддержка со стороны Варшавы потребуется ещё долгое время.

"А он (Подоляк. — Прим. ред.) говорит такие вещи. Это ужасно глупо. Украинцы, которых я знаю, хватаются за голову", — написал журналист TVP.