В Златоусте пенсионерка упала в колодец

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Большинство жителей Южного Урала ночью с 6 на 7 августа провели в своих постелях, но у 70-летней пенсионерки из Златоуста сложилась необычная ситуация — ей пришлось переночевать в коллекторе. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе региона. Об этом пишет kursdela.biz.

Фото: pixabay.com

В воскресенье, 6 августа, женщина решила срезать путь через газон по улице Аносова. Однако, когда она оказалась на дне коллектора, осознала что застряла там и выбраться не сможет: у нее не было с собой телефона, и надеяться на помощь прохожих воскресным вечером было трудно.

Крики о помощи пенсионерки услышал только в пять часов утра один из сотрудников железной дороги. Он вызвал спасателей и не покидал место происшествия до окончания работ по спасению пострадавшей.

Пострадавшую женщину госпитализировали.

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