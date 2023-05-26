В прокуратуре Бердска занялись выяснением обстоятельств падения 9-летнего ребёнка в канализационный колодец.
Как пишет Сиб.фм, днём 26 мая возле торгового центра в открытый люк на тротуаре провалился ребёнок. Чтобы его оттуда достать, пришлось прибегнуть к помощи спасателей и использованию альпинистского снаряжения. Также на месте работали представители коммунальных служб.
Мальчик пережил сильный стресс, у него болела нога. Его осматривают медики.
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Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.