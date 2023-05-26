В прокуратуре заинтересовались падением ребёнка в колодец в Бердске

0:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В прокуратуре Бердска занялись выяснением обстоятельств падения 9-летнего ребёнка в канализационный колодец.

Фото: pixabay.com

Как пишет Сиб.фм, днём 26 мая возле торгового центра в открытый люк на тротуаре провалился ребёнок. Чтобы его оттуда достать, пришлось прибегнуть к помощи спасателей и использованию альпинистского снаряжения. Также на месте работали представители коммунальных служб.

Мальчик пережил сильный стресс, у него болела нога. Его осматривают медики.

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Ребенок упал в канализационный люк на глазах у матери