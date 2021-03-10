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В Кемерове ребёнок провалился в канализационный люк рядом со школой

Происшествия

В Кемерове ребёнок провалился в открытый канализационный люк, расположенный рядом с местной музыкальной школой.

В Кемерове ребёнок провалился в канализационный люк рядом со школой

Как сообщает "Московский комсомолец", о происшествии в соцсетях рассказала старшая сестра пострадавшего мальчика. По её мнению, халатность местных властей могла привести к гибели её брата.

Девушка рассказала, что девятилетний мальчик позвонил матери и рассказал, что куда-то провалился рядом со школой. Женщина ушла с работы и бросилась на поиски сына.

"Слышу голос, вижу яму. Канализация. Он там внизу, в грязи. Целый, живой, грязный. Бегу назад к охраннику, кричу что-то нечленораздельное, хватаю его за руки. Он с трудом понимает, хватает лестницу, бежит со мной. Спасибо, человек", — цитирует издание пост девушки в соцсетях.

Благодаря лестнице ребёнка подняли на поверхность.К счастью, обошлось без травм. Отмечается, что люк не был закрыт, его занесло снегом, в настоящее время колодец закрыли. Девушка рассчитывает, что ответственное лицо, допустившее халатность, будет привлечено к ответственности.

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Автор: Максим Щегольков
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