В Подмосковье пятилетний ребенок попал в реанимацию после укуса змеи

В Подмосковье пятилетнего мальчика госпитализировали в реанимацию после укуса змеи. Согласно информации от РЕН ТВ, инцидент произошел 5 августа в СНТ "Дружба" в Балашихе.

Фото: mosoah.com

"Вечером в субботу ядовитая змея укусила пятилетнего мальчика в ногу. Ребенка срочно доставили в реанимацию", — сообщил источник РЕН ТВ.

На данный момент медики борются за жизнь малыша. Дополнительные детали происшествия уточняются.

Напомним, в подмосковном Подольске также произошел случай укуса змеи четырехлетнего ребенка за ногу. Инцидент произошёл, когда малыш отдыхал за городом вместе с родителями. Диагноз, поставленный мальчику, звучит как "укушенная рана лодыжки, токсическое действие яда змеи". Врачи назначили ему курс лечения.

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