В Приморье дорожники восстановили проезд к двум населённым пунктам после паводка

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

После мощного паводка дорожные службы Приморского края успешно восстановили доступ ещё к двум населённым пунктам, сообщает пресс-служба регионального правительства. Однако три посёлка по-прежнему остаются отрезанными от автомобильного сообщения.

Фото: https://water-rf.ru/

Восстановительные работы

Бригады по ремонту дорог и восстановлению мостов продолжают активную работу по восстановлению дорожного полотна в Приморском крае после прошедшего циклона. В настоящее время восстановлено движение автотранспорта в населённых пунктах Садовое и Муравейка. К сожалению, посёлки Фурманово, Поляна и Мартынова Поляна остаются изолированными из-за продолжающихся восстановительных работ.

Последствия паводка

В сообщении подчеркивается, что на участках дорог Дальнереченского района, Красноармейского, Пограничного, Октябрьского, Чугуевского и Ольгинского районов до сих пор сохраняются последствия размыва и разрушения дорожного покрытия.

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