Сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в нападении на участника боевых действий на Украине в Забайкальском крае. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону в воскресенье, 6 августа.
В отношении подозреваемого в жестоком избиении ветерана СВО расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ и статьёй 115 УК РФ.
Также сообщается, что сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Газимуро-Заводский" и аппарата регионального УМВД продолжают комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств резонансного нападения на жителя посёлка Нерчинский завод после конфликта в кафе.
В действиях нескольких участников конфликта усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьёй 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил РФ".
Сотрудниками полиции собраны необходимые материалы, которые направлены в следственные органы.
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