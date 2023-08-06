Полицейские Забайкальского края задержали одного из участников нападения на ветерана СВО

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Сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в нападении на участника боевых действий на Украине в Забайкальском крае. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону в воскресенье, 6 августа.

Фото: https://sledcom.ru/upload/site1/document_news/SKR(6).jpg

В отношении подозреваемого в жестоком избиении ветерана СВО расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ и статьёй 115 УК РФ.

Также сообщается, что сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Газимуро-Заводский" и аппарата регионального УМВД продолжают комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств резонансного нападения на жителя посёлка Нерчинский завод после конфликта в кафе.

В действиях нескольких участников конфликта усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьёй 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил РФ".

Сотрудниками полиции собраны необходимые материалы, которые направлены в следственные органы.

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