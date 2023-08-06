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В Ярославской области опека обманом забрала у матери месячного ребенка

1:13
Происшествия

Представители органов опеки, совместно с сотрудниками медучреждения, обманом забрали здорового месячного ребёнка у молодой мамы, сообщают жители Ростовского района Ярославской области.

В Ярославской области опека обманом забрала у матери месячного ребенка
Фото: pixabey.com

"Патронажная медсестра вызвала органы опеки и под предлогом того, что у ребёнка молочница, необходимо лечь в больницу. В медучреждении, обманным путём, мать заставили подписать документы на отказ от малыша", — сообщили соседи пострадавший женщины в соцсети.

Они уточнили, пишет "МК", что мать младенца не употребляет алкоголь и не курит. У женщины, признают авторы поста, есть проблемы со здоровьем, ей диагностировали эпилепсию, но она успешно контролирует болезнь с помощью прописанных препаратов.

Соседи собираются обратиться в правоохранительные органы и написать письмо детскому омбудсмену региона, так как, по их мнению, ребёнка забрали под надуманным предлогом. Они не исключают, что сотрудники опеки могут отдать младенца на усыновление "под заказ".

Ранее стало известно, что в Челябинске мигрант с ножом набросился на женщину в городском кафе.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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