В Ярославской области опека обманом забрала у матери месячного ребенка

1:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Представители органов опеки, совместно с сотрудниками медучреждения, обманом забрали здорового месячного ребёнка у молодой мамы, сообщают жители Ростовского района Ярославской области.

Фото: pixabey.com

"Патронажная медсестра вызвала органы опеки и под предлогом того, что у ребёнка молочница, необходимо лечь в больницу. В медучреждении, обманным путём, мать заставили подписать документы на отказ от малыша", — сообщили соседи пострадавший женщины в соцсети.

Они уточнили, пишет "МК", что мать младенца не употребляет алкоголь и не курит. У женщины, признают авторы поста, есть проблемы со здоровьем, ей диагностировали эпилепсию, но она успешно контролирует болезнь с помощью прописанных препаратов.

Соседи собираются обратиться в правоохранительные органы и написать письмо детскому омбудсмену региона, так как, по их мнению, ребёнка забрали под надуманным предлогом. Они не исключают, что сотрудники опеки могут отдать младенца на усыновление "под заказ".

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