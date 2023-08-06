В челябинском кафе мигрант с ножом набросился на женщину, нанёс несколько ударов и скрылся

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В одном из кафе Челябинска мигрант с ножом набросился на знакомую женщину из ревности, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Фото: ya.ru

Как удалось выяснить следователям, ссора произошла после того, как мужчина приревновал спутницу к одному из посетителей. Затем в руках мигранта оказался колюще-режущий предмет, которым тот нанес несколько ударов своей знакомой в район грудной клетки.

Вызванная очевидцами скорая помощь оказала первую помощь пострадавшей и отвезла в одну из больниц Челябинска.

Мужчина после нападения скрылся и сейчас его разыскивает полиция. Правоохранителями возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Ранее после драки с мигрантом из Таджикистана в больнице скончался челябинский боец СВО.

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