В воронежской маршрутке мужчина набросился на подростка и сломал ему нос из-за разговора по телефону

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В маршрутке Воронежа мужчина набросился на подростка. Нападение было жестоким: сначала молодой человек получил от агрессора удар по лицу, затем мужчина принялся его душить. Этого нападавшему показалось мало, и в итоге он сломал парню нос.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

О произошедшем сообщили в СУ СК по Воронежской области, где сообщили, что выясняют обстоятельства ЧП.

Пассажиры рассказали, что мужчине не понравился разговор подростка по телефону. Он сделал молодому человеку замечание, а затем просто на него набросился. Одни пассажиры снимали применение насилия по отношению к несовершеннолетнему на видео, а другие оттаскивали мужчину от парня.

Позже записанное видео было размещено в местных соцсетях.

"Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, содержащихся в публикациях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — пообещали в ведомстве.

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