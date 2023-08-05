В маршрутке Воронежа мужчина набросился на подростка. Нападение было жестоким: сначала молодой человек получил от агрессора удар по лицу, затем мужчина принялся его душить. Этого нападавшему показалось мало, и в итоге он сломал парню нос.
О произошедшем сообщили в СУ СК по Воронежской области, где сообщили, что выясняют обстоятельства ЧП.
Пассажиры рассказали, что мужчине не понравился разговор подростка по телефону. Он сделал молодому человеку замечание, а затем просто на него набросился. Одни пассажиры снимали применение насилия по отношению к несовершеннолетнему на видео, а другие оттаскивали мужчину от парня.
Позже записанное видео было размещено в местных соцсетях.
"Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, содержащихся в публикациях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — пообещали в ведомстве.
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