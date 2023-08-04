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Метеорологи уточнили период прибытия тайфуна Кануна в Приморский край

1:53
Происшествия

Местные синоптики описывают тайфун Канун как коварный и опасный. Согласно последнему прогнозу от Примгидромета, ожидается, что он достигнет южной и западной частей Приморского края уже к 11 августа, что составляет примерно неделю с текущей даты. Об этом сообщил vostokmedia.com.

Метеорологи уточнили период прибытия тайфуна Кануна в Приморский край
Фото: pixabay.com

Борис Кубай, руководитель Примгидромета, поделился: "В прошлую ночь тайфун приблизился к территории Китая, а затем направился в южные широты. На данный момент все прогнозы указывают на то, что он пересечет острова Окинава и Хонсю в промежуток с 9 по 10 августа. После этого, судя по данным синоптиков, он направится в сторону восточного побережья Корейского полуострова. Есть большая вероятность, что он также затронет Приморский край."

"Однако мы продолжаем уточнять, какая именно часть Приморского края может быть задействована — возможно, это будет Владивосток или Хасанский район. У нас есть два основных сценария: либо тайфун Канун достигнет материка около Хасана ночью 11 августа, либо пройдет над северной территорией Кореи вечером 11 августа", — добавил Борис Кубай.

Эксперты отмечают, что оба варианта несут потенциальные негативные последствия для Приморья, особенно южной и западной его части. В данной ситуации также следует учесть возможное влияние полярного фронта, который ожидается в начале следующей недели и может вызвать длительные интенсивные дожди, возможно, переходящие в осадки, связанные с тайфуном.

Как сообщает Борис Кубай, точные прогнозы о воздействии тайфуна Канун на погоду в Приморском крае будут доступны к понедельнику, 7 августа.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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