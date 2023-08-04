На юго-западе Москвы в новостройке погиб человек в результате падения лифта

С седьмого этажа новостройки на юго-западе Москвы упал грузовой лифт с людьми.

Фото: https://static.life.ru/publications/2020/4/31/1220858573716.5579.jpg

"Произошло падение грузового лифта с седьмого этажа новостройки на улице Кедрова", — сказал представитель экстренных служб в разговоре с РИА Новости.

В результате падения есть один погибший — рабочий. Ещё один человек получил травмы.

По факту произошедшего проводится проверка.

В июне похожий инцидент произошёл в Воскресенске. Тогда в 14-этажном здании рухнул лифт, в котором находилось два пассажира. Они не погибли, однако были серьёзно травмированы.

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