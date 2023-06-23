Житель Воскресенска рассказал, как работал рухнувший с людьми лифт: Часто не приезжал

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Житель многоквартирного дома в Воскресенске объяснил, что упавший с людьми лифт давно вызывал вопросы.

В 14-этажном в Воскресенске упала кабина лифта с двумя пассажирами. Люди получили серьёзные травмы.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте в результате обрыва грузового лифта пострадали 11 человек.

Сосед пострадавших отметил, что с лифтом давно возникали проблемы. Он отличался нестабильной работой.

"Последние полгода этот грузовой лифт нередко не работал. Заедало его, часто не приезжал", — цитирует слова мужчины интернет-издание "Подмосковье сегодня".

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