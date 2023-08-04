На Алтае в ДТП погиб младенец

1:16 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Алтайском крае произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, и трагически погибла трехмесячная девочка. Инцидент произошел на трассе К-11 Бийск — Карабинка — Республика Алтай, примерно на 41-м километре.

Фото: iz.ru

Местные правоохранительные органы уже ведут расследование этого происшествия с целью установления его причин и обстоятельств.

Согласно официальному заявлению регионального МВД, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся. В итоге трёхмесячная девочка трагически погибла на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи.

Два несовершеннолетних пассажира 2012 и 2021 годов рождения соответственно, два взрослых пассажира (женщина 1990 года рождения и мужчина 1987 года рождения), а также водитель получили травмы различной степени тяжести. Они были оперативно доставлены в центральную городскую больницу Бийска для оказания медицинской помощи.

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