Чемпион России среди юниоров по хоккею с мячом умер от укуса клеща

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2 августа ушёл из жизни 17-летний чемпион России среди юниоров, игрок молодёжного "Кузбасса" Евгений Хвалько, сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом.

Фото: Pixabay

Сообщается, что молодой человек умер от осложнений, которые были вызваны клещевым энцефалитом. Несколько недель за его жизнь боролись доктора.

"Сезон 2022/2023 стал во многом прорывным для сына известного полузащитника и тренера "Кузбасса" Евгения Хвалько: 17-летний Хвалько-младший набрал 20 очков (10+10) в матчах Высшей лиги, а в апреле вместе с юниорами "Кузбасса" победил в Первенстве России в Иркутске", — сообщается на сайте.

Отец талантливого игрока Евгений Хвалько-старший, является пятикратным чемпионом России и играл за сборные России и Белоруссии.

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