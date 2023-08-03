Инцидент произошел 2 августа в зоне регистрации аэропорта Барселоны: именно там воры смогли "увести" саквояж с ценными вещами. Представители полиции сообщают:
"Воры забрали саквояж и попытались скрыться на транспортном средстве".
К счастью, оперативники сумели быстро обнаружить транспорт, на котором пытались скрыться виновники преступления. В результате задержания было арестовано два человека, находившихся в машине.
Правоохранительные органы, расследующие данное преступление, не раскрывают полную информацию о случившемся. Так, не были предоставлены сведения о стоимости украденных вещей.
Согласно информации издания La Vanguardia, потерпевшими стала семья из России, которая находилась в очереди на регистрацию на аэропорту Барселоны. Семья уверяет, что воры украли деньги, украшения и часы на общую сумму более €8,5 млн. Особое значение имело кольцо с бриллиантами, стоимостью около €4 млн.
Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов, всё украденное вернулось к законным владельцам.
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