В аэропорту Барселоны у русских туристов украли багаж с драгоценностями

1:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Инцидент произошел 2 августа в зоне регистрации аэропорта Барселоны: именно там воры смогли "увести" саквояж с ценными вещами. Представители полиции сообщают:

Фото: https://mtdata.ru/u10/photo0A5D/20294963292-0/original.jpg

"Воры забрали саквояж и попытались скрыться на транспортном средстве".

К счастью, оперативники сумели быстро обнаружить транспорт, на котором пытались скрыться виновники преступления. В результате задержания было арестовано два человека, находившихся в машине.

Правоохранительные органы, расследующие данное преступление, не раскрывают полную информацию о случившемся. Так, не были предоставлены сведения о стоимости украденных вещей.

Согласно информации издания La Vanguardia, потерпевшими стала семья из России, которая находилась в очереди на регистрацию на аэропорту Барселоны. Семья уверяет, что воры украли деньги, украшения и часы на общую сумму более €8,5 млн. Особое значение имело кольцо с бриллиантами, стоимостью около €4 млн.

Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов, всё украденное вернулось к законным владельцам.

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