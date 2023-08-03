Американская военнослужащая погибла в Германии во время прохождения военной колонны по шоссе. Известно, что 24-летняя девушка сидела в бронетранспортёре Stryker, но высунулась из люка.
В этот момент БТР столкнулся с грузовиком. Люк от американского БТР ударил девушку по голове.
"Она была так тяжело ранена, что вскоре скончалась в ближайшей больнице", — цитирует заявление представителей полиции ФРГ Stars and Stripes.
Был ли на ней шлем, и получил ли кто-то ещё ранения в результате ДТП, издание не уточняет.
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