Stars and Stripes: военнослужащая США погибла в Германии, получив по голове люком БТР

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Американская военнослужащая погибла в Германии во время прохождения военной колонны по шоссе. Известно, что 24-летняя девушка сидела в бронетранспортёре Stryker, но высунулась из люка.

Фото: youtube. com

В этот момент БТР столкнулся с грузовиком. Люк от американского БТР ударил девушку по голове.

"Она была так тяжело ранена, что вскоре скончалась в ближайшей больнице", — цитирует заявление представителей полиции ФРГ Stars and Stripes.

Был ли на ней шлем, и получил ли кто-то ещё ранения в результате ДТП, издание не уточняет.

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