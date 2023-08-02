Склады Краснодара загорелись на площади 300 квадратных метров

0:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Разгорелся мощный пожар на Уральской улице Краснодара. Региональное ГУ МЧС России сообщает, что площадь возгорания дошла до 300 кв. м.

Фото: МЧС России

Ведомство сформировало штаб пожаротушения и направило на место ЧП. На данный момент, около 64 сотрудников МЧС работают над ликвидацией возгорания.

Напомним, ранее правительство Кипра направило дополнительные силы для тушения пожара под Лимасолом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.