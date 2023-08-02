Разгорелся мощный пожар на Уральской улице Краснодара. Региональное ГУ МЧС России сообщает, что площадь возгорания дошла до 300 кв. м.
Ведомство сформировало штаб пожаротушения и направило на место ЧП. На данный момент, около 64 сотрудников МЧС работают над ликвидацией возгорания.
Напомним, ранее правительство Кипра направило дополнительные силы для тушения пожара под Лимасолом.
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