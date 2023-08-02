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На Алтае во время отдыха с семьей утонула пятилетняя девочка

Происшествия

В Алтайской Республике произошла трагедия: на турбазе, где отдыхала семья из Новосибирской области, было найдено мёртвое тело пятилетней девочки.

На Алтае во время отдыха с семьей утонула пятилетняя девочка
Фото: otdyxsam.ru

Семья из Новосибирской области отдыхала на турбазе в Чемальском районе, где наслаждалась природой и отдыхом у реки Катунь. В ночь на среду, 2 августа, мама пятилетней девочки проснулась и обнаружила, что её дочери нет в домике. Вся семья стала искать девочку, родители обратились в полицию.

Сотрудники полиции быстро отреагировали и приступили к поиску пропавшей девочки. Тело маленькой девочки было обнаружено всего в 200 метрах от домика, в реке. Признаков насильственной смерти не было.

Тело девочки было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти. В настоящее время следователи активно работают над этим делом и проводят проверку всех обстоятельств, которые могли привести к трагедии. После проверки и экспертизы будет принято окончательное решение о возбуждении уголовного дела.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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