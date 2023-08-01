Захарова об атаке БПЛА на Москву: киевский режим раскрывается как террористическая ячейка

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новую атаку дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Москву.

Фото: РБК

По её словам, утро москвичей было омрачено из-за "очередной конвульсии" киевского режима, который последовательно раскрывается миру в качестве террористической ячейки. Такое заявление Захарова сделала в эфире "Соловьёв. Live".

Ранее в Минобороны РФ подтвердили данные о попытке ВСУ атаковать объекты в Московской области с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Средства ПВО уничтожили два дрона в Одинцовском и Нарофоминском районах. Ещё один беспилотник был подавлен средствами РЭБ, после чего потерял управление и рухнул.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попадании БПЛА в одну из башен "Москва-Сити". В результате ЧП повреждён фасад здания на уровне 21 этажа.