Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новую атаку дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Москву.
По её словам, утро москвичей было омрачено из-за "очередной конвульсии" киевского режима, который последовательно раскрывается миру в качестве террористической ячейки. Такое заявление Захарова сделала в эфире "Соловьёв. Live".
Ранее в Минобороны РФ подтвердили данные о попытке ВСУ атаковать объекты в Московской области с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Средства ПВО уничтожили два дрона в Одинцовском и Нарофоминском районах. Ещё один беспилотник был подавлен средствами РЭБ, после чего потерял управление и рухнул.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попадании БПЛА в одну из башен "Москва-Сити". В результате ЧП повреждён фасад здания на уровне 21 этажа.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Пугачёва еле встала с места во время фестиваля в Юрмале.