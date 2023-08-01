В Хабаровске под мостом нашли тело

0:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Хабаровске под мостом обнаружили тело без головы, сообщили источники. Согласно информации, уже есть двое подозреваемых в жестоком убийстве.

Фото: pixabay.com

Как сообщили источники в силовых структурах, мостом проходит через ручей в Индустриальном районе.

"Под мостом через ручей было обнаружено тело мужчины без головы. Личность его устанавливается. Задержаны двое мужчин. Их обвиняют в убийстве", — сообщил источник РИА Новости.

Подозреваемых сегодня намерены взять под арест.

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